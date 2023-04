11E COURSE DES LAVOIRS Danne-et-Quatre-Vents Catégories d’Évènement: Danne-et-Quatre-Vents

Moselle

11E COURSE DES LAVOIRS, 27 mai 2023, Danne-et-Quatre-Vents . Danne-et-Quatre-Vents ,Moselle , 11E COURSE DES LAVOIRS Espace Culturel, Éducatif et de Loisirs Danne-et-Quatre-Vents Moselle

2023-05-27 – 2023-05-27 Danne-et-Quatre-Vents

Moselle . 11e Course des Lavoirs du Sports Loisirs Club de Danne et Quatre Vents. Une course nature de 12 km, ouverte à partir de la catégorie Juniors. Dénivelé +300/-300 mètres. Un lot sera remis aux 100 premiers inscrits ! jjeanluc@live.fr +33 9 53 25 34 33 http://www.performances67.com/ Danne-et-Quatre-Vents

