Le pianiste-compositeur panaméen Danilo Pérez est considéré depuis plus de trois décennies comme l’une des forces les plus créatives de la musique contemporaine. Avec le jazz comme base d’ancrage, la musique Global Jazz de Pérez est un mélange de racines panaméennes, de musique folklorique latino-américaine, de rythmes d’Afrique de l’Ouest et d’impressionnisme européen, faisant de la musique un pont sans frontières et multidimensionnel entre tous les peuples. Pour chacun, le parcours est d’exception. Le pianiste Panaméen Danilo Pérez est un incontournable. Sa musique emprunte autant au jazz qu’aux sons de l’Amérique latine et au répertoire classique. Des traits virtuoses, des notes à profusion, des pyrotechnies rythmiques, son jeu semble sans limite. Le New-Yorkais John Patitucci est un géant de la basse et, en passionné de musique, il s’intéresse à tout (blues, pop, afro-cubain). Eclectique, jusque dans sa façon d’aborder le jazz à travers la fusion, le post-bop et le jazz brésilien. Il s’est produit aux côtés de BB King, Georges Benson ou Bon Jovi. A la batterie, un fidèle complice, Adam Cruz batteur respecté et admiré dans la lignée des Philly Jo Jones et Elvin Jones. == Line up == Danilo Perez (Piano), John Patitucci (Basse), Adam Cruz (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/246351544625217/ https://www.facebook.com/events/246351544625217/ https://www.newmorning.com/20230724-5743-festival-all-stars-danilo-perez-john-patitucci-adam-cruz.html

