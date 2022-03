Danielle Simon Création – Journées européennes des Métiers d’Art Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Danielle Simon Création – Journées européennes des Métiers d'Art Chabeuil, 2 avril 2022, Chabeuil.

2022-04-02 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00

Chabeuil Drôme Chabeuil Danielle Simon – Sculpteure céramiste spécialisée en raku



Démonstration de modelage et travail du bois, parcours pédagogique sur les différentes terres et cuissons…

Atelier participatif de modelage de la terre et cuisson raku (après-midi). http://lafontainedananda.fr/danielle-simon/ Chabeuil

