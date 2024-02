DANIELA PES COUR DE L’ARCHEVECHE Arles, mardi 9 juillet 2024.

DANIELA PES – Sardaigne/Italie Première date en FranceUn étonnant sabir inventé à partir d’italien et de mots en gallurais (parler italo-roman, variante du corse méridional) se pose comme un souffle tantôt abyssal tantôt sidéral sur des compositions expérimentales non moins originales, plongeant l’auditoire dans un univers hypnotique et onirique. Avec une vie musicale déjà bien remplie pour ses 32 ans, cette chanteuse jazz formée au Conservatoire et auprès de Paolo Fresu, est une musicienne multi-instrumentiste. Se samplant en direct, c’est accompagnée de guitares électrique et acoustique, basse et percussions que, telle une Sybille dialoguant avec la mer ou le vent, elle déploie une voix mélodieuse et enveloppante pour créer une musique visionnaire à la portée émotionnelle inouïe ! Un premier passage en France à ne pas manquer…

Tarif : 19.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-07-09 à 22:30

COUR DE L’ARCHEVECHE PL DE LA REPUBLIQUE 13200 Arles 13