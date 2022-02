Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »- Shed Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »- Shed Reims Reims, 16 février 2022, Reims. Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »- Shed Reims Le SHED 49 Rue Gosset Reims

2022-02-16 20:30:00 – 2022-02-16 21:45:00 Le SHED 49 Rue Gosset

Reims Marne Ancien accompagnateur de Claude Nougaro, Manu Dibango ou Tony Allen, premier tromboniste à avoir été nommé aux Victoires du jazz… Daniel Zimmermann fait figure de référence, ce qui ne l’empêche pas de continuer à se remettre en question et d’expérimenter des combinaisons sans cesse renouvelées. La preuve avec ce quartette atypique entre tous, où les claviers polymorphes de Benoît Delbecq voisinent avec le saxophone basse de Rémi Sciuto et la batterie faussement carrée de Franck Vaillant. Mixture bouillonnante et réjouissante, leur musique séduit instantanément par son humour décalé et pince-sans-rire, non sans laisser entrevoir une certaine profondeur sous-jacente, voire même une pointe de mélancolie. Une forme de légèreté grave, en somme, comme seul un tromboniste pouvait en rêver ! Daniel Zimmermann : trombone, compositions

Benoît Delbecq : piano, claviers

Rémi Sciuto : saxophone basse

Franck Vaillant : batterie contact@jazzus.fr Le SHED 49 Rue Gosset Reims

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Le SHED 49 Rue Gosset Ville Reims lieuville Le SHED 49 Rue Gosset Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »- Shed Reims Reims 2022-02-16 was last modified: by Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »- Shed Reims Reims Reims 16 février 2022 Marne Reims

Reims Marne