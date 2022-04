Daniel Raichvarg sera en dédicace pour “Lettres à Loulou dit Pasteur” au Festival du Livre de Paris, samedi 23 avril 19h-20h Grand Palais Éphémère Catégorie d’évènement: Paris

Daniel Raichvarg sera en dédicace pour “Lettres à Loulou dit Pasteur” au Festival du Livre de Paris, samedi 23 avril 19h-20h Grand Palais Éphémère, 23 avril 2022, . Daniel Raichvarg sera en dédicace pour “Lettres à Loulou dit Pasteur” au Festival du Livre de Paris, samedi 23 avril 19h-20h

Grand Palais Éphémère, le samedi 23 avril à 19:00

**Daniel Raichvarg** sera en dédicace au Grand Palais Éphémère, samedi 23 avril 19h-20h, pour le livre “Lettres à Loulou dit Pasteur”, paru aux Editions Thierry Marchaisse. Entrée gratuite, réservation nécessaire. [[https://www.festivaldulivredeparis.fr](https://www.festivaldulivredeparis.fr)](https://www.festivaldulivredeparis.fr) **Auteurs des Lettres** : Ange Ansour, Philippe Bruniaux, Serge Chaumier, Pascale Cossart, Patrice Debré, Mijo Demouron, Agnès Desquand, Henri Duboc, Marc Gallavardin, Lorraine Joly, Arnaud Laster & Danièle Gasiglia-Laster, Alain Marchal, Christine Moissinac, Jean Mochon, Jean-Patrick Mulon, Alban Orsini, Luc Perino, Annick Perrot, Jean-Philippe Pierron, Daniel Raichvarg, Philippe Sansonetti, Maxime Schwartz, Dominique Simon, Hervé This, Dominique Angèle Vuitton. **Pour en savoir plus sur le livre** : [https://www.editions-marchaisse.fr/catalogue-lettres-a-loulou-dit-pasteur.html](https://www.editions-marchaisse.fr/catalogue-lettres-a-loulou-dit-pasteur.html)

Entrée libre, réservation nécessaire

Daniel Raichvarg, Festival du Livre de Paris Grand Palais Éphémère Place Joffre, 75007 Paris Quartier du Gros-Caillou Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Grand Palais Éphémère Adresse Place Joffre, 75007 Paris lieuville Grand Palais Éphémère Departement Paris

Grand Palais Éphémère Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Daniel Raichvarg sera en dédicace pour “Lettres à Loulou dit Pasteur” au Festival du Livre de Paris, samedi 23 avril 19h-20h Grand Palais Éphémère 2022-04-23 was last modified: by Daniel Raichvarg sera en dédicace pour “Lettres à Loulou dit Pasteur” au Festival du Livre de Paris, samedi 23 avril 19h-20h Grand Palais Éphémère Grand Palais Éphémère 23 avril 2022 Grand Palais Éphémère

Paris