Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 2h

gratuit

L’aube, entre fer et eau, Nuit Blanche 2021 à Vitry-sur-Seine – Installation Alors que la ville de Vitry-sur-Seine se transforme aux abords de la Seine, autrefois dédiés aux entreprises après que barrage et écluse régulent le cours du fleuve éloignant la zone de ses crues dévastatrices, nous présentons aujourd’hui, pour la Nuit blanche métropolitaine 2021, une mise en lumière du quartier des Ardoines en mutation. En son cœur, sous la présence imposante des cheminées de l’ancienne centrale à charbon EDF, des « lunes » (des grands ballons lumineux) éclairent le quartier. Visibles par leur hauteur singulière, elles révèlent le site avant sa transformation définitive, le « ré-enchantent » et soulignent, ce soir-là, la création plastique comme haut potentiel à l’urbanisme culturel et génératrice d’images mentales collectives. Nuit Blanche -> Nuit Blanche kilowatt 18 Rue des Fusillés Vitry-sur-Seine 94400

kilowatt 18 Rue des Fusillés Vitry-sur-Seine 94400

2021-10-02T21:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

