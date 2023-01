Daniel Prat en exposition à la médiathèque Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: 71140

71140 Bourbon-Lancy EUR Daniel Prat, originaire de Dompierre-sur-Besbre, autodidacte, c’est sans contrainte académique d’une école ou d’un maître, qu’il laisse aller son pinceau ou couteau au gré de son humeur.

La beauté d’un paysage, d’une femme, de la musique, d’une scène de la vie l’inspire pour ses peintures à l’huile ou à l’acrylique. Pendant tout le mois de février, l’artiste exposera ses œuvres à la médiathèque Pierre Perrault. Vous pouvez venir les découvrir gratuitement pendant les heures d’ouverture de la médiathèque les lundis et mardis de 15h à 18h, le mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30. Renseignements : 03 85 89 23 23 +33 3 85 89 23 23 https://bourbon-lancy.fr/actualites/daniel-prat-en-exposition-a-la-mediatheque/ Bourbon-Lancy

