Daniel Pernot expose à la ferme Cara-Meuh !

2023-02-28 – 2023-03-31

Gouache.

Graphiste pendant de nombreuses années, son métier n’était pas très éloigné de la peinture, activité qu’il a toujours pratiquée (depuis son enfance) et plus tard pendant ses loisirs, ce qui lui a permis de participer à divers salons et expositions : à Granville (salon des artistes granvillais), Portbail, Coutances, Avranches, Brécey, Flers, Valognes, Quettreville-Sur-Sienne, Villedieu-les-Poêles, Agon-Coutainville, Montgermont, Carolles, Jullouville et Fougères (où il réside depuis 2012).

Après la région parisienne où il est né, et où il habitait jusqu’à l’âge de quinze ans, il a étudié à Granville où son professeur de dessin, Maurice Collignon, artiste granvillais, l’a encouragé dans cette voie. Ses conseils lui seront précieux pour débuter sa carrière de graphiste ainsi que pour ses expositions de peinture.

C’est d’abord la curiosité qui le guide dans ses choix. Ses gouaches représentent différentes découvertes qu’il a pu faire au détour d’un sentier, au bord des grèves, dans les prés et les animaux rencontrés au cours de ses promenades aux alentours de Vains, Genêts, Dragey…

Rencontre avec l’artiste : mardi 28 février, de 17h à 19h et vendredi 3 mars, de 15h à 17h.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

