Daniel Ottensamer Trio Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Issu d’une famille de virtuoses, Daniel Ottensammer occupe le poste de clarinette solo à l’Orchestre philharmonique de Vienne tout en menant une carrière de soliste dans le monde entier.

Aussi à l’aise en concerto qu’en musique de chambre, il forme en 2021 un trio avec le violoncelliste Stephan Koncz et le pianiste Christoph Traxler autour du projet un peu fou d’enregistrer une intégrale du répertoire consacré à cette formation. Récemment paru, le coffret a reçu un accueil dithyrambique de la presse. Réunissant trois jalons majeurs du romantisme germanique, le programme invite à découvrir deux trios de Beethoven et Bruch ainsi que le célèbre Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur (1891) de Brahms. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:00:00

fin : 2024-04-03

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

