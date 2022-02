Daniel LEVI – 12ème festival de musique Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, 12 mars 2022, Compans.

Son interprétation magistrale dans les années 2000 dans le rôle de Moïse dans la comédie musicale le propulseau grand public. Combien de bandes son de vie « L’Envie d’aimer » a-t-elle accompagnée ? Des millions. Depuis, Daniel a su tracer sa route. Album ou scène, chaque rendez-vous avec son public est un moment magique. En février 2021, il sort son 7ème opus « Grâce à toi » offrant en partage bien plus encore une sincérité troublante. Chacune de ses chansons se dévoile dans une belle histoire d’amour et d’amitié dans la reconnaissance : la Vie, envers sa femme et son public. Cet album a été réalisé à distance au début du confinement avec de grands professionnels. Un beau voyage unique et riche en émotions à ne pas manquer ! **Et en première partie :** **La troupe des dix commandements.** 20 après la comédie musicale des dix commandements, Daniel LEVI invite ses amis artistes de la troupe en première partie et sur scène pour partager un moment musical et d’amitié (avec Gini Line, Anne Warin, Lisbetguldbaek, Pedro Alves, Pablo villafranca et Ahmed Mouici). **Inscrivez-vous vite les places sont limitées !** **Informations et réservations :** Mairie de Compans 01 60 26 10 06 / [https://www.mairiedecompans.fr](https://www.mairiedecompans.fr) Ou Réseau France Billet/Fnac [https://www.fnacspectacles.com/…/musiques-de-france](https://www.fnacspectacles.com/…/musiques-de-france)… (+1,50€ de frais)

Tarifs pour la soirée : 25 € adultes / 12 € enfants – de 16 ans (accompagnés par un adulte)

Rencontrer Daniel LEVI, c’est rencontrer un Artiste avec un grand A ! Chaque note de musique a le pouvoir de raconter une histoire. Généreux, il l’est incontestablement.

