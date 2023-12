Daniel Larrieu – Play 612 Théâtre de Vanves Vanves, 6 février 2024 20:00, Vanves.

Le mardi 06 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Dans « Play 612 », c’est le public qui choisit par tirage au sort dans quel ordre se déroule le spectacle !

Pas de technique : un ordinateur en direct au plateau, un système de diffusion, trois chaises, une table, un tabouret, un plein feux, trois danseurs, trois générations. L’ordre de ce spectacle se fait par tirage au sort, établi en direct par le public. Les différentes sections, de durées variables, présentent différentes approches d’élaboration des gestes, différentes manières de composer de la danse, à partir d’une lettre, d’un mot, de la musique… Tout s’origine dans le travail de Daniel Larrieu qui revisite ainsi son parcours exemplaire, le partage et, mine de rien, le relance dans l’instant, dans une sorte de ferveur ludique, tendre aussi, amusée. Et l’on découvre l’auteur surpris de lui-même et de sa création. Enchanteur.

Théâtre de Vanves 12 Rue Sadi Carnot 92170 Vanves

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/play-612/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

micadanses-Paris ©micadanses-Paris