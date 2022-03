Daniel John Martin 4tet After Hours / Jam Session Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Daniel John Martin 4tet After Hours / Jam Session Bellerive-sur-Allier, 1 avril 2022, Bellerive-sur-Allier. Daniel John Martin 4tet After Hours / Jam Session Le Sporting Vichy 2 avenue de la République Bellerive-sur-Allier

2022-04-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-01 23:00:00 23:00:00 Le Sporting Vichy 2 avenue de la République

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier EUR 10 10 Organisé par l’association Vichy bulles de jazz.



Daniel John Martin s’inscrit parmi la fleur des violonistes de la scène du jazz Français et international. +33 6 62 52 17 92 https://danieljohnmartin.fr/ Le Sporting Vichy 2 avenue de la République Bellerive-sur-Allier

