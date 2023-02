Daniel Guichard «Si c’était à Refaire» PALAIS DES CONGRES, 18 février 2023, LE MANS.

Daniel Guichard, Si c’était à refaire ! Daniel Guichard revient en 2023 avec de nouvelles dates de concert. L’occasion pour le chanteur d’interpréter ses plus grands succès qui donnent à la variété ses lettres de noblesse : la tendresse, le gitan, faut pas pleurer comme ça, l’éternel Mon vieux, tout en laissant la part belle aux reprises et inédits. Plus d’un demi-siècle, qu’il chante des textes qui lui plaisent et rendent heureux le public, ce n’est pas si mal non ? Oui, Daniel Guichard ne nous quitte plus ! Daniel Guichard Daniel Guichard

PALAIS DES CONGRES LE MANS CITÉ CÉNOMANE Sarthe

Oui, Daniel Guichard ne nous quitte plus !

