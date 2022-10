Daniel Guichard – Si c’était à refaire Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Daniel Guichard – Si c’était à refaire Cité des Congrès, 15 avril 2022, Nantes. 2022-04-15 Le concert prévu le 8 avril 2021, puis le 15 avril 2022, est finalement reporté au dimanche 19 mars 2023 à 16h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 43 € à 62 € BILLETTERIES : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.digitick.com, Fnac, Carrefour, Leclerc, Auchan, Magasins U…PMR (Personnes à mobilité réduite) : 03 20 33 30 70 Le concert prévu le 8 avril 2021, puis le 15 avril 2022, est finalement reporté au dimanche 19 mars 2023 à 16h Concert.”Si c’était à refaire…”, je referais sûrement beaucoup de choses à l’identique, mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes.Il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…. Moi je ferais le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le Public… A bientôt. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Daniel Guichard – Si c’était à refaire Cité des Congrès 2022-04-15 was last modified: by Daniel Guichard – Si c’était à refaire Cité des Congrès Cité des Congrès 15 avril 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique