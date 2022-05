Daniel Guichard, 21 janvier 2023, .

Daniel Guichard

2023-01-21 20:00:00 – 2023-01-21

62 EUR En 2022 il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…. Moi je ferai le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le Public… à bientôt.

” Si c’était à refaire…’’ je referais surement beaucoup de choses à l’identique, mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes.

En 2022 il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…. Moi je ferai le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le Public… à bientôt.

© Emmanuel Pampuri

dernière mise à jour : 2022-03-04 par