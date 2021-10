Paris Le Baiser Salé île de France, Paris DANIEL GASSIN / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Crossover Band interprète les musiques originales composées par Daniel Gassin. Une musique à l’image de ses influences : des harmonies jazz, des rythmiques contemporaines, aux touches néo-soul. Une musique qui parle à l’âme et nourrit l’esprit. Daniel Gassin piano, Cynthia Abraham voix, Josiah Woodson guitare électrique, Fabricio Nicolas Garcia cbasse, Damien Françon batterie SOIRÉE SHOWCASES JAZZ-SUR-SEINE 2021 organisée par PARIS JAZZ-CLUB, en partenariat avec l’ADAMI A la croisée des styles et des chemins, Change of Heart raconte comment les épreuves de la vie nous façonnent et bien souvent, nous élèvent. Avec ce premier album, Daniel Gassin nous emmène sur un chemin de découverte intérieure et musicale. Le Crossover Band interprète les musiques originales composées par Daniel Gassin. Une musique à l’image de ses influences : des harmonies jazz, des rythmiques contemporaines, aux touches néo-soul. Une musique qui parle à l’âme et nourrit l’esprit. https://youtu.be/FyTxWx1TKiM Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

