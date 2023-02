DANIEL GASSIN CROSSOVER BAND BAISER SALE, 31 mars 2023, PARIS.

DANIEL GASSIN CROSSOVER BAND BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 21:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Des harmonies jazz, des rythmiques contemporaines, aux touches néo-soul. Daniel Gassin nous emmène sur un chemin de découvertes intérieures et musicales. Un projet qui parle à l'âme et nourrit l'esprit. A la croisée des styles et des chemins, le pianiste/compositeur franco-américano-australien fonde son « Crossover Band » en 2017, rassemblant autour de lui des musiciens exceptionnels, traversés par différents courants du jazz. Nicole Rochelle sait tout faire ! Chant, danse, claquette… En l'an 2000, Jérôme Savary lui donne le rôle de Joséphine Baker pour une multitude de représentations. Sur scène, elle fait preuve d'un dynamisme explosif et d'une expressivité rare ; le guitariste Josiah Woodson, lauréat d'un Grammy Award pour son travail avec Beyoncé et à la rythmique, Fabricio Nicolas-Garcia et Damien Françon, complètent ce quintet de haut vol. Après un premier EP en 2019 et plusieurs sélections dans des festivals français et internationaux (Jammin' Juan, Jazz sur Seine, Jazz on the Dneiper, Leopolis Jazz Fest, Sibiu International Jazz Competition…), le groupe sort son premier album « Change of Heart » en 2021 chez Jazz Family et raconte comment les épreuves de la vie nous façonnent et bien souvent, nous élèvent. "un jour en attendant mon cours, j'ai entendu l'élève qui me précédait jouer un morceau de jazz. Je me suis dit : c'est ça que j'ai envie de jouer !", Daniel Gassin Avec ce premier album, Daniel Gassin nous livre toute sa créativité et relève avec brio son désir de jeunesse. Un projet chantant et envoutant.

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Des harmonies jazz, des rythmiques contemporaines, aux touches néo-soul. Daniel Gassin nous emmène sur un chemin de découvertes intérieures et musicales. Un projet qui parle à l’âme et nourrit l’esprit.

A la croisée des styles et des chemins, le pianiste/compositeur franco-américano-australien fonde son « Crossover Band » en 2017, rassemblant autour de lui des musiciens exceptionnels, traversés par différents courants du jazz.

Nicole Rochelle sait tout faire ! Chant, danse, claquette… En l’an 2000, Jérôme Savary lui donne le rôle de Joséphine Baker pour une multitude de représentations. Sur scène, elle fait preuve d’un dynamisme explosif et d’une expressivité rare ;

le guitariste Josiah Woodson, lauréat d’un Grammy Award pour son travail avec Beyoncé et à la rythmique, Fabricio Nicolas-Garcia et Damien Françon, complètent ce quintet de haut vol.

Après un premier EP en 2019 et plusieurs sélections dans des festivals français et internationaux (Jammin’ Juan, Jazz sur Seine, Jazz on the Dneiper, Leopolis Jazz Fest, Sibiu International Jazz Competition…), le groupe sort son premier album « Change of Heart » en 2021 chez Jazz Family et raconte comment les épreuves de la vie nous façonnent et bien souvent, nous élèvent.

“un jour en attendant mon cours, j’ai entendu l’élève qui me précédait jouer un morceau de jazz. Je me suis dit : c’est ça que j’ai envie de jouer !”, Daniel Gassin

Avec ce premier album, Daniel Gassin nous livre toute sa créativité et relève avec brio son désir de jeunesse. Un projet chantant et envoutant.

