Daniel Erdmann & Christophe Marguet « Pronto! »

Le Comptoir, le vendredi 1 avril à 20:45

Une deuxième chance pour ceux qui n’ont pu assister à la magnifique sortie de l’album Pronto ! au Triton le 4 février dernier. Après une collaboration entamée en 2010, un album en duo sorti en 2013, Together, together! (Choc Jazz Magazine, Sélection Jazz News, Élu Citizen Jazz…), puis Three Roads Home en 2018 avec Henri Texier et Claude Tchamitchian (Élu Citizen Jazz, Oui! Culture Jazz…), Daniel Erdmann et Christophe Marguet prolongent leur association en invitant deux autres figures majeures de la scène du jazz européen : Bruno Angelini et Hélène Labarrière. Ces quatre musiciens aiment travailler à partir de compositions, de mélodies, d’ambiances et créent de nouveaux imaginaires issus de leurs propres improvisations. De ce répertoire intégralement composé par Daniel Erdmann et Christophe Marguet, le quartet nourrit un langage collectif issu de l’univers de chacun, qui génère une identité sonore totalement inédite et propre au groupe. Dans ce Pronto! résonne une urgence de vie et leur quête de musique. Avec : Daniel ERDMANN (saxophone ténor, compositions) Christophe MARGUET (batterie, compositions) Bruno ANGELINI (piano) Hélène LABARRIÈRE (contrebasse) _Production : Mélodie en sous-sol_ _Coproductions : Le Moulin de Boigny, Méréville (91), La Grande Boutique, Langonnet (56), Les Rendez-vous de l’Erdre, Nantes (44) et Das Atelier, Reims (51)_ _Avec le soutien de la Région Île-de-France pour l’aide à la création, le conseil départemental de l’Essonne pour l’Aide aux Opérateurs Culturels, la SPEDIDAM pour l’aide à l’EPK ; ainsi que pour leur accueil en résidence, Le Moulin de Boigny, Méréville (91) et La Grande Boutique, Langonnet (56)_ [https://youtu.be/4A-3wMB1ydQ](https://youtu.be/4A-3wMB1ydQ)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



2022-04-01T20:45:00 2022-04-01T23:00:00