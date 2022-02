Daniel Auteuil – Déjeuner en l’air Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Daniel Auteuil – Déjeuner en l’air Casino Barrière Bordeaux, 2 avril 2022, Bordeaux. Daniel Auteuil – Déjeuner en l’air

Casino Barrière Bordeaux, le samedi 2 avril à 20:30

Daniel Auteuil, propose un spectacle musical, intitulé Déjeuner en l’air, autour de l’œuvre de Paul-Jean Toulet, poète français du début du XXe siècle, qu’il accompagnera de textes d’autres illustres auteurs français. Sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, Daniel Auteuil récitera, dira, chantera et s’accompagnera à la guitare.

A partir de 37€

Un spectacle musical autour du poète Paul-Jean Toulet conçu et interprété par Daniel Auteuil, accompagné par un guitariste et un pianiste, et arrangements musicaux Gaëtan Roussel. Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

