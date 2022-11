Dani Lary « Magic Birthday »

Dani Lary « Magic Birthday »



2023-01-27 21:00:00 21:00:00 – 2023-01-27 22:30:00 22:30:00 EUR 35 38 Une fois n’est pas coutume…Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’ Europe, Dani Lary nous revient dans spectacle plus « intime », seul en scène dans un décor inspiré de son loft, avec la complicité de son acolyte de fils, Albert Lary. Dani Lary nous convie à venir fêter son anniversaire avec lui… Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme prévu… dernière mise à jour : 2022-11-21 par

