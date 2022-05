Dani Lary Dole, 20 mai 2022, Dole.

Dani Lary La Commanderie 2 rue d’Azans Dole

2022-05-20 – 2022-05-20 La Commanderie 2 rue d’Azans

Dole Jura

EUR 22 DECOUVREZ TIC TAC OU LE VOYAGE ULTIME DANS LE TEMPS ET DANS L’ILLUSION …Faiseur de rêves et magicien de la démesure, DANI LARY revient pour un show familial exceptionnel ! Découvrez le Roi de la Magie et ses plus grandes créations, laissez-vous bercer par l’impossible… Une chose est sûre, vous en redemanderez ! Le saviez-vous ? Il devient le premier magicien à ouvrir la porte des zéniths en France.

CONTACT@HELLODOLE.FR +33 3 84 72 11 22 https://www.lacommanderie-dole.fr/

