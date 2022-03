Dani Lary Casino Théâtre Barrière Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Dani Lary Casino Théâtre Barrière Toulouse, 15 mai 2022, Toulouse. Dani Lary

Casino Théâtre Barrière Toulouse, le dimanche 15 mai à 17:00

### “Tic-Tac” – Magie Le voyage ultime dans le temps et dans l’illusion… Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Lary revient sur la scène du Casino Barrière Toulouse pour un show familial exceptionnel ! Découvrez le Roi de la Magie et ses plus grandes créations, laissez-vous bercer par l’impossible… Une chose est sûre, vous en redemanderez ! ### Plus d’infos [Site Casino Barrière Toulouse](https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/magie-cirque/dani-lary1.html) ### ![]() ### Infos pratiques * dimanche 15 mai 2022 à 17h

Tarifs : 49€ /45€/39€/35€

Culture Casino Théâtre Barrière Toulouse 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Casino Théâtre Barrière Toulouse Adresse 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Casino Théâtre Barrière Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Casino Théâtre Barrière Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Dani Lary Casino Théâtre Barrière Toulouse 2022-05-15 was last modified: by Dani Lary Casino Théâtre Barrière Toulouse Casino Théâtre Barrière Toulouse 15 mai 2022 Casino Théâtre Barrière Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne