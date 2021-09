DANI + Camille Demon La Batterie, 24 septembre 2021, GUYANCOURT.

DANI + Camille Demon

La Batterie, le vendredi 24 septembre à 20:30

DANI Dix ans après le dernier album Le Paris de Dani, Dani revient avec un nouvel opus, réalisé par Renaud Letang, dont les arrangements, rock et épurés, mettent en avant sa voix si singulière et si familière. Sur scène, Dani présente ses chansons dans un spectacle hybride où elle rend hommage à des femmes emblématiques : Françoise Sagan, Marilyn Monroe, Georges Sand, Anaïs Nin… à travers des extraits de textes et des anecdotes personnelles. Une ode au féminin, portée par une figure féminine iconoclaste et inclassable, intemporelle et magnétique. Camille Demon À travers personnages écorchés et paysages en clair-obscur, Camille Demon convoque dans une mystique intime l’absence, l’Amour, la folie et autres failles de nos vies. Ses textes promettent une réconciliation à notre insatiable besoin de consolation et les rythmiques rock enchainées à la Telecaster distillent au fil des morceaux fêlures de l’âme et révoltes enfouies. Au crépuscule ou bien à l’aube, entre chien et loup, sa voix nous emmène là où la dualité de l’être le confronte à lui-même. Les chansons de Camille Demon dansent sur la brèche, magnifient nos blessures et s’invitent sur les chemins sinueux d‘un Thiéfaine ou d’un Bashung… là où la poésie nous console de vivre. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Plus lumineuse que jamais, Dani revient et ils sont nombreux ceux qui se réjouissent de la voir sourire encore !

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



