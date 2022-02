Dani CAM de Rognac, 25 mai 2022, Rognac.

Dani

CAM de Rognac, le mercredi 25 mai à 20:30

Quatre ans après la compilation « La nuit ne dure pas » et dix ans après le dernier album « Le Paris de Dani », Dani est revenue sur le devant de la scène musicale avec un nouvel opus « Horizons dorés » réalisé par Renaud Letang, dont les arrangements, rocks et épurés, signés Emilie Marsh, mettent en avant sa voix si singulière et si familière Entre nouvelles chansons de son album éponyme, succès de sa carrière revisités et hommage aux femmes emblématiques qui ont marquées sa vie, Dani nous présente un spectacle musical magnétique et irrésistiblement rock! Dans ce concert, Dani présente ses chansons dans un spectacle hybride où elle rend hommage à des femmes emblématiques : Françoise Sagan, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Marie Curie, Virginie Despentes…, à travers des citations et des anecdotes personnelles. Une ode au féminin, portée par une icône féminine. Plus lumineuse que jamais, Dani est revenue vers nous et ils sont nombreux ceux qui se réjouissent de la voir nous sourire encore !

27€

CAM de Rognac 8, Boulevard des Jeunes 13340 ROGNAC Rognac Bouches-du-Rhône



