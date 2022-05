Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne, Dangeul, le 19 juillet 2020 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Catégories d’évènement: Dangeul

Sarthe

Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne, Dangeul, le 19 juillet 2020 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul, 19 juillet 2020 16:30, Dangeul. Dimanche 19 juillet 2020, 16h30, 17h00 Sur place http://www.mayanne.fr/concerts-prieure.htm http://www.mayanne.fr/concerts-prieure.htm Jean Dubé 19ème Festival de Musique de chambre Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne, Dangeul DATE : Dimanche 19 juillet 2020 LIEU : Prieuré de mayanne dangeul (Dangeul 72260) HORAIRE : 16H30 TARIF : 25 EUROS Récital du pianiste Jean Dubé dans le cadre du 19ème Festival de Musique de Chambre à Dangeul au Prieuré de Mayanne. Adresse: Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL http://www.mayanne.fr/concerts-prieure.htm http://www.mayanne.fr/contact.htm Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL 72260 Dangeul Sarthe dimanche 19 juillet 2020 – 16h30 à 17h00

dimanche 19 juillet 2020 – 17h00 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Dangeul, Sarthe Autres Lieu Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Adresse Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL Ville Dangeul lieuville Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Departement Sarthe

Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dangeul/

Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne, Dangeul, le 19 juillet 2020 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul 2020-07-19 was last modified: by Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne, Dangeul, le 19 juillet 2020 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul 19 juillet 2020 16:30 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul

Dangeul Sarthe