Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne DANGEUL le 11 août 2019 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Catégories d’évènement: Dangeul

Sarthe

Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne DANGEUL le 11 août 2019 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul, 11 août 2019 16:30, Dangeul. Dimanche 11 août 2019, 16h30 Sur place Tarif: 25 euros . Tarif réduit: 13 euros. Réservations: http://www.mayanne.fr/pdf/reservation2019.pdf http://www.mayanne.fr/actualite.htm, http://www.mayanne.fr/pdf/reservation2019.pdf Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne Dangeul le 11 août à 16:30 heures. Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne dim. 11 août 19 Prieuré de Mayanne Dangeul (72260) Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne 18ème festival de Musique de chambre le 11 aout 2019. http://www.mayanne.fr/actualite.htm Réservation: http://www.mayanne.fr/pdf/reservation2019.pdf DATE : Dimanche 11 août 2019 LIEU : Prieuré de mayanne dangeul (Dangeul 72260) HORAIRE : 16.30 h TARIF : 25 euros/13 euros. Contact Numéro de téléphone-fax: 02.43.97.44.43 Adresse: Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL Programme: RÉCITAL DE PIANO SCHUBERT Sonate en la Majeur op 120 / GRANADOS Goyescas 1 et 4 TURINA Orgia op.22 (extrait des danses fantastiques) • CHARLES WAKEFIELD CADMAN Au village, Chanson de Nuwana’s PRESTON WARE OREM Rhapsodie Amerindienne LISZT / BELLINI Norma http://jeandubepiano.org/... Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL 72260 Dangeul Sarthe dimanche 11 août 2019 – 16h30 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Dangeul, Sarthe Autres Lieu Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Adresse Prieuré de Mayanne 72260 DANGEUL Ville Dangeul lieuville Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Departement Sarthe

Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dangeul/

Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne DANGEUL le 11 août 2019 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul 2019-08-11 was last modified: by Récital du pianiste Jean Dubé au Prieuré de Mayanne DANGEUL le 11 août 2019 Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul 11 août 2019 16:30 Dangeul Prieuré de Mayanne 72260 Dangeul Dangeul

Dangeul Sarthe