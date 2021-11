St lyphard 2 rue des Ajoncs Loire-Atlantique, St lyphard Danger au potager 2 rue des Ajoncs St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La bibliothèque pour tous de Saint Lyphard vous invite au spectacle de Sylviane Blomme-Pille Samedi 06 Novembre 2021 à 15h30 à la Salle Sainte-Anne de St Lyphard DANGER AU POTAGER – Cette nuit là, quand Benjamin a regardé si “tous les légumes dansaient au clair de lune”, il a fait une drôle de découverte dans le jardin de ses grands-parents… Spectacle interactif mettant en avant l’ingéniosité et le courage. De véritables fruits, légumes et herbes aromatiques constituent le décor. Comptines et chansons Durée de 40 minutes à partir de 3 ans Animation offerte par votre bibliothèque Attention nombre de places limité Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans La bibliothèque pour tous de Saint Lyphard vous invite au spectacle de Sylviane Blomme-Pille Samedi 06 Novembre 2021 à 15h30 à la Salle Sainte-Anne de St Lyphard DANGER AU POTAGER – Cette nui… 2 rue des Ajoncs Espace Culturel Ste Anne 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

