SUPER LOTO – 16/04 – CLUB DES 2 CITÉS Place du Chai –, 16 avril 2023, Dangé-Saint-Romain.

**LE CLUB DES 2 CITÉS**

propose son** SUPER LOTO**

**Dimanche 16 Avril 2023**

**à 14h **

Ouverture des portes à 12h 30

Réservations conseillées au 07.88.41.54.87.

Place du Chai – SALLE DES FÊTES

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



**THE CLUB OF THE 2 CITIES

proposes its** SUPER LOTO***

**Sunday, April 16, 2023**

**at 2:00 p.m

Doors open at 12:30

Reservations recommended at 07.88.41.54.87

**EL CLUB DES 2 CITÉS** OFRECE

ofrece su** SUPER LOTO*** el

**domingo 16 de abril de 2023**

**a las 14h**

Apertura de puertas a las 12h30

Se recomienda reservar en el 07.88.41.54.87

**DER CLUB DER 2 STÄDTE**

bietet sein** SUPER LOTTO** an

**Sonntag, den 16. April 2023****

**um 14 Uhr **

Öffnung der Türen um 12.30 Uhr

Reservierungen werden unter 07.88.41.54.87 empfohlen

