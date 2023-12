MARCHÉ DE NOËL – LE 02/12 DANGE SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain, 1 décembre 2023, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

La Municipalité de Dangé St-Romain organise son

Marché de Noël avec plus de 80 exposants

Samedi 02 Décembre

de 10h à 20h

en Centre bourg

Animation gratuite et restauration sur place.

DANGE SAINT-ROMAIN Places du Chai et des Magnolias

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Municipality of Dangé St-Romain organizes its

Christmas Market with over 80 exhibitors

Saturday, December 02

from 10am to 8pm

in the town center

Free entertainment and on-site catering

El municipio de Dangé St-Romain organiza su

Mercado de Navidad con más de 80 expositores

Sábado 02 de diciembre

de 10.00 a 20.00 horas

en el centro de la ciudad

Animación gratuita y restauración in situ

Die Gemeinde Dangé St-Romain organisiert ihren

Weihnachtsmarkt mit mehr als 80 Ausstellern

Samstag, den 02. Dezember

von 10 bis 20 Uhr

im Zentrum des Ortes

Kostenlose Unterhaltung und Verpflegung vor Ort

