Dang Thai Son | pianoBruce Liu | pianoDeux générations pour partager une même passion musicale, Dang Thai Son et Bruce Liu à deux et quatre mains.Fauré Nocturne n° 1, Barcarolle n° 1Debussy Images, Livre IIChopin Trois écossaises, Valses op. 70 n° 2 et op. 34 n° 1, Barcarolle op. 60Ravel MiroirsLiszt Réminiscences de Don JuanVoici le grand retour à Paris d’un prince du piano à Paris : Dang Thai Son. Avec lui, son élève et ami Bruce Liu qui a fait de fracassants débuts au Théâtre des Champs-Elysées en janvier 2022. Le premier a remporté le Concours Chopin de Varsovie en 1980 ; le second en 2021. Dang Thai Son jouera Fauré, Debussy et Chopin ; Bruce Liu, Ravel et Liszt. Mais qui dit qu’ils ne nous réserveront pas ensuite une surprise à quatre mains ?Production MPSZ Associates Dang Thai Son, Bruce Liu Dang Thai Son, Bruce Liu

