The Godfathers Dandy'O, 10 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement

2023-05-10 20:30:00 – 2023-05-10

Bouches-du-Rhône . EUR 15 15 Tribute to the Soul Music.

Créé en 2007 autour du chanteur charismatique Jean Gomez, le groupe marseillais The Godfathers révèle, avec un son qui lui est propre, le répertoire de Stax Record et de la Motown des années Soul américaines.



Préparons nous à la grosse fête de Printemps !



Une programmation Le Jam, hors les murs. Retrouvez The Godfathers en concert le 10 mai. Dandy’O 4 Pl. Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

