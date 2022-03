Dandy Dandie – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 6 mai 2022, Nantes.

2022-05-06 Ouverture des portes à 20h30

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente : 16 € tarif plein / 5 € à 12 € tarifs réduits(+ 2 € si achat sur place le soir du concert)RÉSERVATION :- www.pannonica.com- permanence au guichet du Pannonica et par téléphone du mardi au vendredi de 14h à 18h au 02 51 72 10 10 Ouverture des portes à 20h30

Concert. Cultivant la finesse et l’originalité, Dandy Dandie s’attache principalement au langage, au son et à la poésie, et explore le versant le plus chic et magnétique de la musique d’Alban Darche. Chloé Cailleton illumine Baudelaire et Roethke, Nathalie Darche exalte les plans sonores, Geoffroy Tamisier et Alban Darche confondent leurs souffles dans un chant resplendissant et unique. Dandy Dandie rayonne, flamboie et touche au cœur. Alban Darche : Saxophones, compositionsChloé Cailleton : ChantNathalie Darche : PianoGeoffroy Tamisier : Trompette

