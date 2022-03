Dandin Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Saint-Simon, le jeudi 21 avril à 14:30

Théâtre jeune public ——————– **Dès 7 ans** **Cie La Fabrique** C’est l’histoire d’un riche paysan qui épouse une jeune fille aristocrate dont la famille est sans le sous. Mariage d’argent, mariage d’élévation sociale, mariage forcé… La comédie est noire, les relations entre les personnages bien citronnées et la morale équivoque. La compagnie La Fabrique s’empare de la pièce et décale son centre de gravité pour trouver un point d’équilibre entre la vision de Georges et celle d’Angélique. **Mise en scène** Mallory Cassas-Parramon / **Avec** Lisa Boudet-Valette, Sébastien Carle, Mallory Casas-Parramon et Faustine Crestey

Centre d'animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France

2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T23:59:00

