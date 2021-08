Paris SUPERSONIC île de France, Paris Dancing With Myself #23 / Supersonic 80’s Party SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Dancing With Myself #23 / Supersonic 80's Party SUPERSONIC, 4 septembre 2021, Paris.

Venez fêter la réouverture du Supersonic avec une soirée 80s inoubliable ! DANCING WITH MYSELF #23 Pour le meilleur comme pour le pire, les #80s sont esthétiquement et musicalement le guilty pleasure de nos soirées! De la #pop sulfureuse de #Madonna aux hymnes de #Queen en passant par le kitsch de #Wham, on enfile nos kway fluos et on vous ramène dans les années 1980, de 23h à 6h du matin ! AU PROGRAMME Dj set 100% vinyles 80’s par Djoba le Hutt & Alex Croq Mac Queen / Indochine / Madonna / Michael Jackson / Wham / Billy Idol / Blondie / The Cure / U2 / The Clash / Culture Club / Depeche Mode / Toto / Telephone / The Police / David Bowie / Bruce Springsteen / Rick Asley / George Michael / Niagara / Joan Jett / Midnight Oil / The Smiths / Inxs / New Order / Nena / Prince / Dire Straits / Bananarama / Tear For Fears / Elton John / Earth Wind & Fire / Madness / … pour le pire et le meilleur des eighties! – Live Tribute à 1h Luciano & The Clouds – Karaoké au 2ème étage Avec le billet DICE, on te garantit une entrée coupe-file toute la nuit! L’évent est déjà sur liste d’attente ? Pas de panique, seuls les 50 coupes-files sont épuisés. Il reste de nombreuses places à acheter directement au Supersonic. L’entrée au Supersonic est interdite aux mineurs toutes les nuits (23h/6h). Concerts -> Électronique SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

