Dancing w/ Sylxx Jardin 21, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 21h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Open air en entrée libre. Sylxx sera en place toute la soirée du Jeudi 25 mai pour un set festif disco, italo disco, house.

Tous les jeudis au Jardin21, c’est dancing ! Dans un esprit guinguette, venez profiter des grandes tablées du Jardin21 pour l’apéro jusqu’à vous laisser tenter par la piste de danse avec nos DJs résident·es.

Jardin21, la friche végétale et culturelle située dans le Parc de la Villette, au bord du canal de l’Ourcq réouvre du 4 mai au 30 septembre 2023 ! Créé en 2018, le Jardin21 propose chaque été des événements autour de son potager : des ateliers de jardinage, des cours de sport, des événements jeune public comme des chasses au trésor, des open air avec des collectifs de musiques électroniques, des marchés d’artisans, de créateur·ices et de seconde main, ou encore des concerts. Ouvert du mercredi au dimanche, le lieu dispose aussi d’un restaurant et de plusieurs bars.

Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://fb.me/e/OyTrUQv1 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://shotgun.live/fr/events/dancing-w-sylxx?utm_source=shotgun

©Jardin21