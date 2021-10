Paris SUPERSONIC île de France, Paris Dancing Queen / Nuit Disco Paillette du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 28 octobre 2021

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Dancing Queen ! Des chimères à paillettes du studio 54 vous donnent rendez-vous entre soul, funk et musique électronique multi facettes pour une nuit DISCO dans les années 70. De ABBA à Diana Ross en passant par Kool & The Gang, on vous invite sur la piste le Jeudi 28 Octobre de 23h à 4h! DJ SET par David Stepanoff où l’on dansera sur: ABBA / Boney M / Donna Summer / Gloria Gaynor / Chic / Earth, Wind & Fire / Kool & The Gang / The Jackson 5 / Bee Gees / Diana Ross / Giorgio Moroder / Village People… – Sortez vos plus beaux habits de lumière! Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

