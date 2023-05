Dancing Queen: Hors Les Murs ! Supersonic x Petit Bain Petit bain, 28 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 23h45 à 06h00

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR

Pour fêter la 30ème nuit disco paillettes du Supersonic, on a vu les choses en grand: vous embarquer vous et vos habits de lumière sur notre bateau parisien préféré: Petit Bain.

Après nos hors-les-murs au Garage en 2017, au Trabendo en 2020 et 2021, nous voilà en route pour un nouveau hors-les-murs à Petit Bain le temps d’une nuit printanière.

Retrouvez une partie de l’équipe du Supersonic le samedi 27 mai de 23h45 à 6h pour un hors-les-murs pailleté. De ABBA à Diana Ross en passant par Kool & The Gang, Donna Summer, Giorgio Moroder ou Gloria Gaynor, on vous donne rendez-vous entre soul, funk et musique électronique multi facettes pour une nuit DISCO dans les années 70.

Petit bain 7 Port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://fb.me/e/37rWmwaKk https://link.dice.fm/v23b7e8d72a7

