« DANCING ORNETTE »

Il s’agit là de trois copains qui s’amusent bien et font un pari un peu audacieux. Il s’agira de danser dans sa tête ( « Dancing in your Head » Album d’O.Coleman de 1977) sur la musique du grand Ornette,( la soirée ne sera pas dansante au vu des restrictions sanitaires) Claude Tabarini, caisse claire Matteo Zimmermann, claviers John Menoud, saxophone alto

prix libre et conscient

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

