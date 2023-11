Bal en Vosges Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères Catégories d’Évènement: Laveline-devant-Bruyères

Vosges Bal en Vosges Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères, 1 décembre 2023, Laveline-devant-Bruyères. Bal en Vosges Vendredi 1 décembre, 19h00 Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères 5,00 € minimum Ambiance moyenageuse, trad de chez trad !

Retrouvons-nous autour de ces deux jeunes prodiges, Estevan à l’accordéon diatonique, Oriane tantôt à la harpe, tantôt au violon. Ces deux-là se donnent la réplique dans un harmonieux tumulte aux accents roumains, gascons, basques, irlandais… et les danseurEUSEs sont aux anges, les pieds en folie, la tête dans les étoiles ! Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères 3 Rue de la Gare, 88600 Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « yaelle.tambour@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

