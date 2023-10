Bal en Vosges « Estevan B. joue Rémi G. » Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères Catégories d’Évènement: Laveline-devant-Bruyères

Vosges Bal en Vosges « Estevan B. joue Rémi G. » Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères, 3 novembre 2023, Laveline-devant-Bruyères. Bal en Vosges « Estevan B. joue Rémi G. » Vendredi 3 novembre, 21h00 Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Entrée : don libre et conscient Les TradeurEUSEs organisent leur premier bal trad

Le « Bal en Vosges » se renouvellera chaque premier vendredi du mois au Dancing Le Pierraco de Laveline devant Bruyères. Le premier va voir le jour (ou plutôt la nuit :) le vendredi 03 novembre à 21h tapantes !

Un mini atelier de 19h à 20h pour vous mettre en jambes suivi d’un repas partagé afin de faire le plein de calories pour danser toute la nuit ! Bal Trad « Estevan B. joue Rémi G. » Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères 3 Rue de la Gare, 88600 Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0688591668 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Salut, je m’appelle Estevan et j’ai 12 ans. Je joue de l’accordu00e9on depuis 2020. Abonnez vous si vous aimez ma musique :) A bientu00f4t ud83dude0a Les accordu00e9ons avec lesquels je joue : Hohner 2915 Hohner Morgane 2 Graet e Breizh 3 rangs 12 basses Bernard Loffet », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Estevan B », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/OqXtBoyQGzcVV4HTHTWysSQ8PNofMF65POCYWPv0XpmsbLZDn2c9tV0uRwYZBi5YnRlyMWcVzw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2OEkf9V1kBvzogxI5Agoyg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@estevanb »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00 Estevan B. néo-trad égalitaire Détails Catégories d’Évènement: Laveline-devant-Bruyères, Vosges Autres Lieu Dancing le Pierraco , Laveline-devant-Bruyères Adresse 3 Rue de la Gare, 88600 Laveline-devant-Bruyères Ville Laveline-devant-Bruyères Departement Vosges Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Dancing le Pierraco , Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères latitude longitude 48.184247;6.752374

Dancing le Pierraco , Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laveline-devant-bruyeres/