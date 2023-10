Atelier de danse trad égalitaire et bienveillante Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères Catégories d’Évènement: Laveline-devant-Bruyères

Atelier de danse trad égalitaire et bienveillante
Vendredi 13 octobre, 20h00
Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères

atelier en participation libre et consciente

LA DANSE TRAD EGALITAIRE…

Nous savons FAIRE des pas de danse mais savons-nous ETRE vraiment à l’écoute de nos partenaires ?

Combiner les pas et le savoir être n’est pas inné, fortEs de leur expérience en tant que guidantEs ou guidéEs dans moult bals, festivals et stages, le collectif des TradeurESEs est heureux de faire des pieds et des mains pour vous partager plein de petites choses qui font toute la différence dans la danse :

– Prendre conscience de nos mains…

– Savoir où sont nos pieds,

– Ressentir et gérer avec finesse la guidance de chaque point de contact avec notre partenaire,

– Accueillir une proposition de la personne guidée,

– Guider en souplesse, savoir écouter les signes, alterner la guidance, créer des variantes, s’approprier un style…

C'est sur une musique bien rythmée néo-trad que vous allez découvrir les bienfaits au-delà des pas comptés…

Dancing le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères
3 Rue de la Gare, 88600 Laveline-devant-Bruyères
Laveline-devant-Bruyères
88600 Vosges
Grand Est

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Laveline-devant-Bruyères, Vosges

Lieu
Dancing le Pierraco , Laveline-devant-Bruyères

Adresse
3 Rue de la Gare, 88600 Laveline-devant-Bruyères

Ville
Laveline-devant-Bruyères

Departement
Vosges

