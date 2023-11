Bal en Vosges – Estevan et Oriane accordent leurs violons Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88) Bal en Vosges – Estevan et Oriane accordent leurs violons Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88), 1 décembre 2023, . Bal en Vosges – Estevan et Oriane accordent leurs violons Vendredi 1 décembre, 20h30 Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88) don 5 € minimum 19h00 à 20h : Mini-Atelier danses collectives du répertoire en bal – hornpipe, hora, sirba. 20h30 – 21h00 : Première partie du bal avec Oriane à la Harpe 21h00 – 23h30 : Deuxième partie du bal avec Estevan et/ou Oriane 23h30 : Boeuf source : événement Bal en Vosges – Estevan et Oriane accordent leurs violons publié sur AgendaTrad Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88) 3, Rue de la Gare

Dancing le Pierraco, 88600 Laveline-devant-Bruyères, France

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T00:30:00+01:00

Détails
Lieu
Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88)
Adresse
3, Rue de la Gare
Dancing le Pierraco, 88600 Laveline-devant-Bruyères, France

