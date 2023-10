Bal en Vosges Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88), 3 novembre 2023, .

Bal en Vosges Vendredi 3 novembre, 21h00 Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88) Don libre et conscient

C’est la grande première du Collectif des TradeurEUSEs : Le « Bal en Vosges » !

« Estevan B. joue Rémi G. »

De 19h à 20h : Atelier pour débutantEs des danses couramment proposées en bal trad (ou folk).

Entre 20h et 21h : repas partagé, sur place au Pierraco de Laveline devant Bruyères

21h : Le premier « Bal en Vosges » avec Estevan qui joue une partie du magnifique répertoire néo-trad de Rémi Geffroye !

Allez, on tourne, on virevolte, on danse, on valse, on saute… jusqu’au bout de la nuit !

MusicienNEs, apportez vos instruments…pour les prolongations :)

source : événement Bal en Vosges publié sur AgendaTrad

Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88) 3, Rue de la Gare

Dancing le Pierraco, 88600 Laveline-devant-Bruyères, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T01:00:00+01:00

baltrad balfolk