Vendredi 13 octobre, 20h00
Dancing le Pierraco, Laveline-devant-Bruyères (88)
Don libre et conscient

Atelier pour apprendre à ETRE dans la danse avant de FAIRE des pas :)

Sur une musique néo-trad bien rythmée régulièrement jouée par Estevan, notre musicien incroyablement jeune et excellent accordéoniste diatonique.

Les TradeurEUSEs proposent d'expérimenter en musique la voie de l'écoute active… pas seulemement de la musique mais plus particulièrement des signes des être humainEs qui nous font la grâce de nous inviter ou de nous accorder la danse !!!

Quelle que soit votre représentation personnelle de la danse trad : un partage, une activité sportive, un divertissement, un art, un faire-valoir, une communion… l'écoute consciente est le secret d'une pratique bénéfique pour touTEs les danseurEUSEs.

