Réveillon de la Saint-Sylvestre – Dancing Le Broadway Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 31 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Votre dancing le Broadway vous invite à son Réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 au soir !



Au programme : DJ Fred aux platines (musique tous styles), apéro Karaoké, menu de fête (apéritif et vin compris), magicien close-up, danse et ambiance festive !.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Your Broadway dance hall invites you to its New Year’s Eve party on the 31st!



On the program: DJ Fred on the decks (all styles of music), Karaoke aperitif, festive menu (aperitif and wine included), close-up magician, dancing and a festive atmosphere!

Tu salón de baile de Broadway te invita a su fiesta de Nochevieja el día 31



En el programa: DJ Fred a los platos (música de todos los estilos), aperitivo karaoke, menú festivo (aperitivo y vino incluidos), mago, baile y ambiente festivo

Ihr Tanzlokal, das Broadway, lädt Sie zu seiner Silvesterparty am Abend des 31. ein!



Auf dem Programm stehen: DJ Fred an den Plattentellern (Musik aller Stilrichtungen), Karaoke-Aperitif, Festmenü (Aperitif und Wein inbegriffen), Close-up-Zauberer, Tanz und festliche Stimmung!

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme