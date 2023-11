Danse en ligne – Dancing Le Broadway Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 30 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Suite au succès des premières éditions, c’est le grand retour de l’après-midi « Danse en ligne » au Broadway !.

2023-11-30 14:30:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following the success of the first editions, it’s the big return of the « Line Dance » afternoon at the Broadway!

Tras el éxito de las primeras ediciones, ¡vuelve a lo grande el « Line dancing » vespertino en el Broadway!

Nach dem Erfolg der ersten Ausgaben ist es die große Rückkehr des Nachmittags « Line Dance » im Broadway!

