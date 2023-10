Dancing Le Broadway : Concert de Teddy Rock Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 24 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Concert Rock et dansant pour les amateurs de Rocn’N Roll et fin de soirée avec DJ !.

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rock and dance concert for Rocn’N Roll fans, and DJ at the end of the evening!

Concierto de rock y baile para los fans del Rocn’N Roll, ¡y DJ al final de la velada!

Rock- und Tanzkonzert für Rocn’N Roll-Fans und Ausklang des Abends mit DJ!

Mise à jour le 2023-10-19 par Valence Romans Tourisme