Dancing Le Broadway : Soirée Octobre Rose Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 21 octobre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Comme l’année dernière, le Broadway s’associe à « SeinformerCancer » pour la bonne cause. Une soirée où toutes les entrées seront reversées à l’association aux profits des malades.

Au programme, tous styles musicaux pour vous faire plaisir !.

2023-10-21 21:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like last year, the Broadway is joining forces with « SeinformerCancer » for a good cause. All proceeds from the evening will be donated to the association for the benefit of patients.

On the program: all musical styles to please you!

Como el año pasado, el Broadway une sus fuerzas con « SeinformerCancer » por una buena causa. Todas las entradas vendidas se donarán a la organización benéfica en beneficio de los enfermos de cáncer.

En el programa, un amplio abanico de estilos musicales para disfrutar

Wie im letzten Jahr schließt sich das Broadway für einen guten Zweck mit « SeinformerCancer » zusammen. Ein Abend, an dem alle Eintrittsgelder zugunsten der Kranken an die Organisation gespendet werden.

Auf dem Programm stehen alle Musikstile, um Sie zu erfreuen!

Mise à jour le 2023-10-04 par Valence Romans Tourisme