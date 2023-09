Le Broadway : Grande soirée « Spéciale 80 » Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence, 29 septembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Envie de vous déhancher sur les sons des années 80, cette soirée est faite pour vous !.

2023-09-29 21:30:00

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If you want to sway to the sounds of the 80s, this is the party for you!

Si te apetece una fiesta de baile de los 80, ¡ésta es tu fiesta!

Wenn Sie Lust haben, Ihre Hüften zu den Klängen der 80er Jahre zu schwingen, ist dieser Abend genau das Richtige für Sie!

